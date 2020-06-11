Названы продукты, которые могут нарушить обмен веществ

Определенные продукты могут нарушить обмен веществ. В результате вес человека, который кушает мало и истязает себя интенсивными тренировками, может остановиться и похудеть не получится даже на один килограмм. Поэтому важно следить за своим рационом. Иногда нарушить обмен веществ могут даже не блюда фастфуд или калорийные сладости.

Первые или вторые блюда из рафинированного (обработанного зерна) — вариант не лучший. Это и белый хлеб, и мюсли, и белый рис. Они богаты углеводами, которые способствуют увеличению веса, а клетчатки, которая играет важную роль в пищеварении и обмене веществ, лишены.

Алкоголь в больших количествах влияет на усваивание организмом необходимых питательных веществ. Кроме того, спиртные напитки быстро приводят к ожирению по той причине, что снижают способность организма сжигать жир, отмечают эксперты «Фуд Ньюс».

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Обработанные пестицидами овощи и фрукты со своей стороны могут замедлить обмен веществ. Исследование, проведенное в 2003 году, показало, что хлорорганическое вещество, которое применяется в пестицидах, оказывает неблагоприятное влияние на скорость метаболизма.

Йогурты — лакомство, полезное для здоровья и кишечного микробиома, но только если речь о натуральном продукте, без наполнителей и ароматизаторов. Как правило, добавки не используются соло, а только в сочетании с рафинированным сахаром, ухудшает правильный обмен веществ.

Покупной фруктовый сок содержит большое количество рафинированного сахара и практически не содержат клетчатки. Подпитка организма витаминами из таких соков очень быстро приведет к увеличению веса, а также может подвергнуть риску метаболических состояний, таких как диабет второго типа.

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Неорганическое мясо, будь-то говядина или курица, для улучшения качества может обрабатываться антибиотиками. Либо же животные могут получать препараты вместе с кормами. Такое мясо оказывает не лучшее влияние на кишечную микрофлору и обмен веществ.

Когда стоит выбор: свежее либо замороженное, он не должен никогда быть в пользу последнего. Продукты, которые поддаются заморозке, не так просты.

Большинство поддонов для замороженных продуктов содержат бисфенол А (BPA), связанный с нарушением обмена веществ и накоплением избыточного жира.

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