Вирусологи дали прогноз относительно развития пандемии коронавируса

Вторую волну коронавируса, которая предположительно произойдет осенью или зимой, возможно, получится предотвратить. Объяснить это можно тем, что острота болезни постепенно снижается и «вирусная нагрузка» становится не такой серьезной. Это указывает на то, что во всех странах коронавирус стал не таким агрессивным, как был до этого. Такой прогноз сделал итальянский вирусолог Массимо Клементи, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.«Если со временем вирус будет становиться не таким вирулентным, то ситуация с таким огромным количеством зараженных не повторится. Еще в мае врачи начали говорить о том, что острота заболевания уже снижается. В данном случае говорилось не только о том, что стало меньше зараженных, но о том, что стало меньше тяжело больных, которые нуждались в интенсивной терапии», — объяснил свое мнение Массимо Клементи Вирусолог вместе со своими коллегами провели исследование и обнаружили, что зимой вирусная нагрузка была в несколько десятков выше, чем в конце весны. На данный момент инфекции протекает уже не так тяжело, а количество опасных частиц в биологической жидкости пациентов заметно уменьшилось. Это говорит о том, что коронавирус начинает слабеть. Конечно, на данный момент ученые не полностью в этом уверены, но дальнейшие исследования помогут получить более точные результаты.Стоит отметить, что подобный прогноз был сделан и многими другими специалистами с разных стран. К примеру, ученые из Британии установили, что коронавирус мутирует, чтобы приспособиться к человеческому организму, но при этом его патогенный потенциал начинает уменьшаться. Соответственно, вирус уже не кажется таким страшным, как раньше. В ближайшем будущем, скорее всего, коронавирус будет провоцировать у людей исключительно самые простые респираторные заболевания.В свою очередь японские специалисты уверены в том, что второй волны избежать не получится и она будет еще более ужасной, чем первая.