Известный астроном заявил, что в древние времена на нашей планете жили инопланетяне

На Земле в древние времена жили инопланетяне. В этом уверен Джейсон Райт, который является известным профессором астрономии, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Свое мнение профессор изложил в научной работе, которая была опубликована в 2017 году. После проведения исследования он сделал выводы, что на Земле когда-то существовали развитые инопланетные формы жизни. Кроме нашей планете, инопланетяне также были на Марсе и Венере, которые в те времена имели атмосферу и во многом напоминали Землю.Райт написал:Если учитывать тот факт, что именно на Земле присутствует сложная жизнь, то она является самым лучшим кандидатом для происхождения самых разных видов. Конечно, современная Венера, где температура воздуха невероятно высокая, не самый лучший вариант, но в случае с инопланетной жизнью, не стоит исключать даже этот вариант. Древние пришельцы скорее всего покинули нашу планету, но, возможно, под землей находится огромное количество доказательств их существования. Многие из них за миллионы лет были утеряны, поэтому доказать данное предположение невероятно сложно. Самой простой и очевидной причиной исчезновения пришельцев могла стать глобальная катастрофа. Конечно, вид может вымереть даже без катаклизма, но, скорее всего, инопланетяне просто покинули пределы Солнечной системы и причин этого может быть огромное количество.Такие предположения от известного профессора заслуживают внимания, хотя их и пытаются скрыть. Неоднократно ученые находили древние артефакты в угольных пластах, возраст которых составляет несколько миллионов лет. Это доказывает тот факт, что когда-то на планете проживала высокоразвитая цивилизация. Но ученые продолжают настаивать на том, что человеческая раса является наиболее развитой и больше никого во всей Вселенной не существует.