ТОП-5 мифов о посткоронавирусном мире

«Мир после пандемии коронавирусной инфекции уже никогда не будет прежним…» Думаем, каждый уже неоднократно слышал эту фразу. Но что за ней стоит и действительно ли уже завтра мы начнем жить в новой реальности? Валерия Репина, основатель и креативный директор агентства Repina Branding, считает, что на самом деле изменения в посткоронавирусном мире будут весьма незначительными.

В последние месяцы в инфопространстве появилось множество мыслей о том, как изменятся привычки людей после пандемии. Однако большинство этих мнений основано на сиюминутном анализе ситуации и поспешных выводах. Хочу подробно разобрать 5 основных прогнозов, чтобы понять, как мы будем жить в действительности и так ли сильно изменится мир, как нам об этом говорят.

Миф №1. Компании полностью перейдут на удаленку

Представители некоторых компаний после перехода на удаленную работу заявили, что эффективность их бизнеса не только не пострадала, но и вышла на новый уровень.Однако у этой медали есть оборотная сторона. Период пандемии можно сравнить с состоянием военной мобилизации. Сотрудники боятся потерять работу и выходить из дома. Они буквально заперты в своих квартирах, им не остается ничего, кроме работы. Об этом, например, свидетельствуют данные компании NordVPN. Согласно их исследованию, работа из дома во время самоизоляции привела к тому, что люди стали посвящать ей больше времени. В США и Европе сотрудники добавили по два-три часа к своему рабочему дню. Думаю, Россия не исключение. Однако я считаю, что после выхода из кризиса эйфория владельцев компаний, которые так полюбили удаленку, постепенно пройдет.

Как показывает практика, лишь в некоторых сферах бизнес готов постоянно работать со своими командами вне офисов или коворкингов. Как пример могу привести 37Signals, создавших платформу Basecamp для удаленной работы. Вся их команда с самого основания находилась на удаленке, и это заложено в ДНК их бренда.

Но подобные компании скорее единичны и работают только в определенных сферах. Такой пример априори не может быть признаком будущего. Большинство представителей бизнеса, оставляя коллектив дома, в дальнейшем столкнутся с такими проблемами, как ухудшение командного духа, низкая мотивация сотрудников и деградация их в профессиональном плане. Это приведет к откату назад в уютные светлые офисы, где создана правильная атмосфера. Будет продолжаться тренд на обустройство рабочих мест (ведь так нелегко наладить их в домашних условиях), брендирование интерьеров, создание офисной инфраструктуры. Словом, идет тренд на все то, благодаря чему люди хотят приходить на работу и проводить там время.

Миф №2. Покупки полностью уйдут в онлайн

Рост некоторых онлайн-компаний действительно сохранится, но он все-таки будет значительно ниже текущего. Сейчас бизнес в сегменте E-commerce нарастил мощности, но после окончания пандемии они уже будут не так востребованы.

Сейчас люди пользуются инструментами онлайн, заменяющими им реальную жизнь, но, как только у них появится возможность пойти на рынок, собственноручно выбрать свежую зелень, поужинать в ресторане с друзьями — делать все в реальности, а не кликать на картинки, они быстро забудут про онлайн, и в мир придет равновесие.

Уже сейчас можно проследить эти тенденции, обратив внимание на то, как стремительно меняется рынок акций. Например, компания Zoom Video Communications Inc: ее активы ожидаемо взлетели в период пандемии, а сейчас начали падать. Уже 27 мая стоимость акций видеосервиса Zoom, по данным CNBC, снизилась на 8,5%. То же самое произошло с Amazon и Netflix. Инвесторы переключают внимание на другие отрасли на фоне оживления экономики. И это говорит о том, что люди устали от бесконечного онлайна и искусственной жизни.

Миф №3. Изменится формат развлечений

Есть мнения, что онлайн-концерты, онлайн-бары и другие форматы онлайн-развлечений плотно укоренятся в жизни всех людей. Возможно, так и будет, но лишь отчасти. Недавняя статья в The New York Times авторства Нелли Боулз рассказывает о том, что активное потребление цифровых услуг в обычной жизни становится признаком бедности. Наступает другая новая реальность, где в категорию товаров класса люкс попадают не гаджеты и технологии, а живое человеческое общение.Любая деятельность, которая воспроизводится на экране, становится дешевле. При этом так же дешевеют сами смартфоны и планшеты.

«Электроника, размещенная в ресторанах, аэропортах, общественных местах и учреждениях, позволяет существенно экономить на персонале, сокращая расходы и обезличивая сферу услуг», — говорится в статье Боулз.

Однако данные исследования мозга 11 тысяч школьников, находящихся более двух часов возле электронных устройств, показали, что у них значительно снижается способность к рассуждениям, чем у их сверстников, привыкших общаться вживую. Также автор ссылается на исследование, в котором определена зависимость появления депрессивных состояний у взрослых от частоты работы с цифровыми устройствами.

Таким образом, живое общение и живые, а не цифровые развлечения, становятся признаком высокого статуса. Образованные слои общества чаще будут устраивать себе цифровой детокс, посвящать время активному отдыху, путешествиям, общению с близкими. Бренды же будут делать свой потребительский опыт более человечным.

Миф №4. Онлайн-образование будет конкурировать с получением знаний вживую

Это глубокое заблуждение, поскольку онлайн-обучение направлено на отработку конкретных навыков, и, как правило, эти навыки связаны с digital-средой. В онлайне можно получить знания о работе SMM-специалиста, поднять уровень английского, но никак не получить полноценное образование, то есть невозможно стать врачом, архитектором или музыкантом.

А еще онлайн-образование зачастую становится эдакой успокоительной таблеткой, когда человек внушает себе, что он реально чем-то занимается. Люди часто покупают онлайн-курсы просто так, потому что они недорогие, но если посмотреть на процент людей, которые проходят такое обучение до конца, он оказывается не слишком высоким. Еще в «мирное» время Гарвард проводил исследование, которое показало, что в среднем только 6% от изначально зарегистрировавшихся на их онлайн-курсы учеников получают сертификат.

Хочу добавить, что всплеск интереса к всевозможным онлайн-курсам сейчас связан с тем, что у людей появилось много свободного времени. Онлайн-образование находится в своей нише и никогда не составит конкуренции живому получению знаний.

Миф №5. Большинство компаний пройдут цифровую трансформацию

Вынужденная работа в удаленном режиме заставила компании перевести максимум процессов в онлайн и активно начать внедрять автоматизацию. Однако использование цифровых инструментов не равно цифровой трансформации, и многие компании вернутся к старым практикам на половине пути к заветному переходу.

По моему убеждению, важность и польза кризиса состоит вовсе не в переходе в цифровую плоскость, а в оздоровлении рынка и экономики. Выживут те компании, которые готовы меняться, строить бренды с человеческим лицом и развивать отношения со своим клиентом, перестраивать продукт и предлагать рынку то, что актуально именно сегодня. Те, кто до кризиса имел проблемы организацией, с настройкой процессов, просто исчезнут с лица земли.

Кстати, в прошлом году был измерен индекс цифровой грамотности граждан России. Так вот, он упал на 14,7%. Это означает, что нам еще очень далеко до полной цифровой трансформации экономики, и, в первую очередь, к ней не готово само общество. Для большинства требуется гораздо больше времени для полного перехода в онлайн, в цифровизацию, и в этом нет ничего плохого.