Психиатр, переживший клиническую смерть, уверен в существовании Бога

Доктор Джеффри Лонг, который является онкологом со стажем в 30 лет, занимается лучевой терапией. Большая часть пациентов Лонга знают о том, что скоро их жизнь закончится. Стоит отметить, что сам доктор не испытывал совершенно никаких околосмертных переживаний, о которых он впервые услышал от знакомого и начал собирать данные об этом интересном состоянии, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. «Когда я начал работать с околосмертными переживаниями (ОСП), то пришлось полностью пересмотреть свою систему ценностей», — заявил Лонг. Доктору удалось собрать за более, чем 20 лет примерно 3000 отчетов об ОСП. На их основе была написана книга, получившая название «Доказательство жизни после смерти». Особое внимание хотелось бы уделить околосмертным переживаниям известного психиатра Роберта Коула, которые также вошли в книгу доктора-онколога. «В самом начале я увидел невероятно белый свет, который не имел ни бликов, ни отражений. После этого наступило ощущения полного умиротворения. Эти переживания нельзя сравнить ни с чем самым лучшим в человеческой жизни. Подобного не возникало даже тогда, когда мне в 1960 году во время работы летчиком снижали уровень кислорода к минимуму. Я ощущал безмятежность. В то же время я не слышал никаких звуков, не ощущал боли или любых других признаков физического существования. Я «ощущал», что говорю с Богом и узнаю очень важные факты о человеческом мире. Затем мне сказали, что мое время еще не наступило и я должен возвращаться назад. Якобы меня ожидает что-то «большее», что я еще должен сделать на Земле. После околосмертных переживаний и полной остановки дыхания, я очнулся с уверенностью в том, что Бог существует и он действительно добрый и прощающий. После полного выздоровления я снова начал заниматься психиатрической практикой и теперь своим пациентам задаю вопросы о разных необычных ощущениях или переживаниях, которые могут возникать во время аварии, несчастного случая или же хирургического вмешательства».