Не пытайтесь покинуть Кош-Агач глава Республики Алтай запретил выезд очага COVID-19

С 11 июня выезд с территории Кош-Агачского района запрещен для всех граждан, независимо от регистрации по месту жительства или месту пребывания в районе. Об этом сообщил оперативный штаб по региону.

Соответствующие изменения в распоряжение о комплексе ограничительных мероприятий подписал глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Теперь въезд в Кош-Агачский район разрешен только гражданам с регистрацией по месту жительства. Выезд же ограничен для всех.

Новые ограничительные мероприятия не распространяются на работников непрерывно действующих организаций, медицинских, аптечных учреждений, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, и других учреждений, выполняющих неотложные работы.

Режим самоизоляции и масочный режим в регионе действуют до особого распоряжения, напоминает оперштаб. Работа турбаз, домов отдыха и других коллективных средств размещения (кроме объектов, имеющих медицинскую лицензию) приостановлена до 22 июня 2020 года.