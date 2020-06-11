Курс евро поднялся выше 79 рублей

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость евро расчетами «завтра», по данным на 16.33 мск, показала рост до 78,87 рубля. По данным на 16.31 по мск, этот показатель поднялся до 79,0125 рубля впервые с 20 мая.

Кроме того, курс доллара вырос на 91 копейку до 69,41 рубля.

Ранее стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $40 за баррель.

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