Турция планирует возобновить полеты в Россию

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Турция надеется возобновить регулярное авиасообщение с Россией с 15 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо турецкого МВД, полученное российской стороной.

В обращении указывается, что эта дата является предполагаемым началом авиасообщения Турции с Россией.

«Подтверждение (с российской стороны) ожидается», — говорится в документе.

Отмечается, что все прибывающие в Турцию пассажиры должны будут пройти контроль состояния здоровья. При этом в случае обнаружения симптомов новой коронавирусной инфекции они будут бесплатно проходить соответствующий тест.

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