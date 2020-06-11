Власти могут частично компенсировать энергокомпаниям траты из-за коронавируса

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Евгений Биятов/РИА «Новости»
Власти могут частично компенсировать энергокомпаниям затраты на борьбу с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на замминистра энергетики Юрия Маневича.
Маневич подчеркнул, что расходы на средства индивидуальной защиты для персонала и проведение санитарных мероприятий оплачивались компаниями.
«Сейчас идет активная дискуссия о возможности частичной компенсации этих расходов в будущих периодах регулирования», — сказал Маневич.
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