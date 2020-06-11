Власти могут частично компенсировать энергокомпаниям траты из-за коронавируса

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Евгений Биятов/РИА «Новости»

Власти могут частично компенсировать энергокомпаниям затраты на борьбу с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на замминистра энергетики Юрия Маневича.

Маневич подчеркнул, что расходы на средства индивидуальной защиты для персонала и проведение санитарных мероприятий оплачивались компаниями.

«Сейчас идет активная дискуссия о возможности частичной компенсации этих расходов в будущих периодах регулирования», — сказал Маневич.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МЭА спрогнозировало рекордное падение мирового спроса на газ

— Новак провел переговоры с главой Минэнерго Белоруссии по газовой сфере

— Нефтяники перенаправят экспорт топлива на внутренний рынок

Источник