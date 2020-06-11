Волинські «шерифи» отримали 25 службових позашляховиків. ФОТО

Поліцейські у 25-ти ОТГ на Волині отримали сучасні службові автомобілі марки Renault Duster в рамках пілотного проекту Національної поліції України «Поліцейський офіцер громади».

Ключі від автівок новим «шерифам» та головам ОТГ вручали голова Національної поліції України Ігор Клименко, очільник області Юрій Погуляйко та голова обласної ради Ірина Вахович у четвер, 11 червня.

Службовий транспорт вже сьогодні матимуть ОТГ Луцького, Ковельського, Володимир-Волинського, Іваничівського, Ратнівського, Любомльського, Старовижівського, Ківерцівського, Локачинського, Турійського, Маневицького, Шацького, Горохівського та Камінь-Каширського районів.

Нагадаємо, Волинська область стала шостим регіоном держави, де у рамках продовження впровадження реформи нової поліції запровадили проект «Поліцейський офіцер громади». Проект «Поліцейський офіцер громади» – це продовження впровадження реформи поліції, метою якого є тісна взаємодія поліцейського з об’єднаною територіальною громадою та мешканцями сільської місцевості. Акцент робитимуть на передбаченні правопорушень, постійно спілкуючись із мешканцями громади. До слова, першою областю, де успішно впровадили проект стала Дніпропетровщина, а вже до кінця 2020 року його планують запустити по всій Україні.

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«Сотні найвіддаленіших сіл не були охоплені роботою поліції, мільйони людей поліцейського могли побачити в кращому випадку раз на декілька місяців, а то й пів року, але у зв’язку з тим, що «пішла» реформа децентралізації, 207 об’єднаних територіальних громад (а це – 2 мільйони населення) отримали своїх поліцейських. Волинь також входить у ці лави: 25 ОТГ – 30 поліцейських, які сьогодні отримують ще й свої автомобілі», – розповів Ігор Клименко.

Каже, що транспорт обладнаний усім необхідним для якісної та ефективної роботи правоохоронців, адже вони – не лише поліцейські, які виконуватимуть звичні функції, навпаки – це універсальні «солдати», що завжди будуть на сторожі спокійного і комфортного життя мешканців своїх громад, а не перейматимуться «бюрократичними» питаннями. «Якщо потрібно, то машину з багнюки допоможуть витягнути чи забрати дерево, що впало на дорогу і загородило проїзд», – запевняє Ігор Клименко.

Голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко подякував керівнику Найполіції Ігорю Клименку і привітав усіх офіцерів громад з таким потужним кроком та новим службовим авто, побажав якомога швидше завоювати довіру мешканців громади та завжди бути на сторожі правопорядку.

«Ці нові авто – дуже гарні, повірте. Колись я теж працював у поліції і знаю, що коли починав в 90-х, то ми мали лише «уазики», – пожартував Юрій Погуляйко.

Голова Волинської обласної ради Ірина Вахович додала, що між ОТГ тривала «запекла боротьба» за те, хто ж таки отримає службовий автомобіль і вона тішиться, що реформа правоохоронних органів так тісно торкнулася Волині.

Богдан Остапчук протягом шести років працює у практичних підрозділах поліції, тепер же під його опікою буде Вишнівська об’єднана територіальна громада Любомльського району. Працюватиме разом із колегою Максимом Савушем. Каже, що коли оголосили конкурс на посаду офіцера громади, вирішив взяти участь адже вважає, що ініціатива того варта і обов’язково стане позитивним кроком у реформування правоохоронних органів. «Із мешканцями громади – знайомий, бо до того обіймав тут посаду дільничного. Посада офіцера громади передбачає більшу роботу на довіру населення та забезпечення мешканців ОТГ безпековим середовищем. Те, що ми офіцери громад будуть мешкати безпосередньо на території – великий плюс як для нас, так і для жителів. Тепер матиму автомобіль і оперативно зможу прибути до місця виклику», – каже Богдан Остапчук.

Після урочистого вручення ключів від автівок усім поліцейським громади запропонували оглянути додаткові «подарунки», які лишили в багажниках машин: там і сейф для зброї, і бензопила, і відеореєстратор і навіть ручний сканер-принтер та багато іншого. Усе – для зручності та ефективної роботи.