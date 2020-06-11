Татарстанскую таможню возглавил Марат Гараев

Начальником татарстанской таможни назначен полковник таможенной службы Марат Гараев, с 2015 года занимавший пост первого заместителя начальника нижегородской таможни.

Напомним, предыдущий начальник татарстанской таможни, генерал-майор таможенной службы Альберт Мавликов покинул пост в конце 2019 года — он возглавил северокавказское таможенное управление. До сегодняшнего дня обязанности главы ведомства исполнял первый замначальника татарстанской таможни Геннадий Кальков.

Сегодня замруководителя федеральной таможенной службы Денис Терещенко и начальник приволжского таможенного управления Агепсим Ашкалов представили нового руководителя коллективу, сообщает пресс-служба ведомства.

«Марат Масгутович в таможне человек не новый, — подчеркнул Терещенко. — Трудовой путь начал с 1993 года с должности инспектора. Он обладает всеми качествами, которые присущи современному руководителю: профессиональные знания, инициатива, ответственность, порядочность».

Также нового главного таможенника республики представили президенту РТ Рустаму Минниханову.

Гараев родился 15 августа 1970 года в городе Канаш Чувашской АССР, окончил Чувашский государственный университет им. Ульянова и Российскую таможенную академию. С 1993 по 2010 год служил в чувашской таможне, где прошел путь от инспектора до начальника чебоксарского таможенного поста.

В 2010-м назначен начальником марийской таможни. После реорганизации марийской таможни продолжил службу в должности замначальника нижегородской таможни — начальника марийского таможенного поста. С 2013 года — заместитель начальника нижегородской таможни — начальник чувашского таможенного поста. С 2015-го и до назначения в Татарстан служил в должности первого замначальника нижегородской таможни.