Пиявки с куркумой и кориандром: депутаты предложили профилактику от коронавируса

Народная медицина, которую так успешно используют в Китае. Индии, Японии, незаслуженно осталась без внимания в России, вот и решили напомнить о ней.

Профилактику COVID-19 можно проводить самыми обычными куркумой, кориандром, пиявками и еще другими средствами, которые хорошо знакомы россиянам. С таким предложением выступили депутаты, которые обсудили предложения на экспертном совете по комплементарной медицине комитета Госдумы. Документ с изложенными в нем предложениями по использованию БАДов, пиявок и прочих пряностей с эфирными маслами направят в Минздрав уже на следующей неделе.

Как объяснил на своей странице в Facebook заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, в Китае, Индии, Японии широко применяют методы традиционной медицины в борьбе с коронавирусом, соответственно, в России тоже стоит подумать над этим. Здесь она практически недооценена.

Минздрав может рекомендовать медикам данные способы, а врач уже сам сможет выбрать вариант дополнительного лечения.

«Неспецифическая профилактика или поддержка иммунитета должна проводиться постоянно, фактически, стать частью здорового образа жизни и лучше всего для этого применять мягкие средства типа пряностей, чаев, БАДов, восполняющих дефицит необходимых веществ в организме», цитирует РИА Новости строки из документа.

Авторы инициативы считают, что все это недорого, общедоступно и безопасно. Помимо этого авторы документа для профилактики COVID-19 рекомендуют регулярно в приготовлении пищи использовать такие пряности, как куркума, фенхель, кориандр, пажитник, имбирь, чеснок, черный перец, асафетиду, готовить молоко или чай с использованием куркумы, корицы, кардамона, имбиря или базилика, употреблять в пищу мед, смешивая его с настойкой прополиса.

Немаловажным они считают и использование продуктов, содержащих цинк, проводить ингаляцию различными аромамаслами. Не забыт такой популярный в советское время метод использования медицинских пиявок.

«На самом деле, все просто. Все мы читали, что у ковида есть множество проявлений: от кашля до тромбов. Мы также помним, что вирус предлагали лечить самыми разными лекарствами, например, от малярии, и побочные эффекты там были чуть ли не опаснее болезни. Поэтому я и попросил действующих врачей и учёных подготовить свои рекомендации по щадящему лечению симптомов болезни. Согласитесь, что применить фитопрепарат, выпить травяной чай, куда лучше, чем глушить себя лекарствами с «побочками». А, к примеру, гирудотерапия (пиявки) эффективно и безопасно предотвращает развитие тромбов: проверено веками», — объяснил в соцсети Тумусов.

Свою оценку дал и глава Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, который является практикующим хирургом. Так вот Морозов уверен, что традиционная медицина недооценена, поэтому не стоит отмахиваться от ее опыта, наоборот, нужно все тщательно изучать.

«Наши предложения комитет направит в Минздрав, чтобы у врачей была возможность помогать своим пациентам, шадя при этом их здоровье», — заключил депутат.

В то же время Тумусов объяснил сложность применения природных лекарств. Как выяснилось их нет в клинических и методических рекомендациях. Кроме того, статья о «Народной медицине» в законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не отразила даже те природные лекарственные средства, которые уже зарегистрированы. Потому медики и не могут официально рекомендовать это своим пациентам.

«Несмотря на все это некоторые врачи рекомендуют своим пациентам использовать средства из народной медицины. Правда, не думаю, что все вышеперечисленное можно применять в качестве профилактики коронавируса. В основном это можно рекомендовать для укрепления иммунной системы, а уже она сама будет бороться с коронавирусом», — рассказала «Блокноту» терапевт Татьяна Антонова.

Однако она предостерегла от использования пиявок, но не потому, что считает метод бесполезным, наоборот, медики уже выяснили, что одним из серьезных осложнений коронавируса – это образование тромбов в сосудах, пиявки же отлично справляются с этим. «В их слюне есть фермент гирудин, который мешает свертыванию крови, меняет состояние эндотелиальных и гладкомышечных клеток кровеносных сосудов», уточнила терапевт.

«Я помню еще в советские времена, когда я была ребенком и только мечтала быть доктором, потому что мой любимы дедушка был гипертоником и каждую скорую, которую ему я воспринимала как героев. Так вот медсестра ставила деду этих страшных пиявок из банки, за которой папа бегал в аптеку. Представляете, тогда каждая медсестра владела навыками ставить пиявки, потому что нужно знать, куда их «присосать». Но этому не учат современный медперсонал, поэтому не каждый сможет поставить пациенту пиявки как нужно, чтобы была польза», — пояснило врач.