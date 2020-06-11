Департамент юстиции США: Флинн участвовал в заговоре с целью похищения Гюлена

В ходе судебного брифинга Минюст повторил данное утверждение, представленное в воскресенье в ответ на запрос Биджана Рафикяна, бывшего делового партнёра Флинна, которому также было предъявлено обвинение в заговоре с целью похищения Гюлена. Рафикян подал запрос после того, как генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что дело против Флинна будет рассмотрено после отзыва его признания вины на основании «превышения полномочий» со стороны ФБР, уточняет издание.

«Обвиняемый утверждает, что районный суд должен был проинструктировать присяжных не по закону, а по конкретному факту того, что Майкл Флинн не участвовал ни в каком заговоре. Этот аргумент неприемлем», — заявили в Минюсте.

Напомним, что расследование против Флинна и Рафикяна, инициированное на основании того, что они не зарегистрировались в качестве иностранных лоббистов Турции и сговорились похитить Гюлена из его дома в Пенсильвании, проводил специальный советник ФБР Роберт Мюллер, который также занимался делом о российском вмешательстве в выборы 2016 года в США.

В то же время Флинн, будучи советником президента Дональда Трампа, избранного в 2016 году, написал статью, в которой назвал Гюлена «турецким Усамой бен Ладеном» и призвал поддержать попытки Анкары экстрадировать из Соединённых Штатов человека, который по мнению турецкого правительства стоит за организацией неудавшейся попытки государственного переворота, предпринятой в 2016 году.

Вместе с тем бывший советник по национальной безопасности в декабре 2017 года признал себя виновным в том, что предоставил ФБР ложные показания, связанные с его усилиями по лоббированию интересов другой страны, и согласился полностью сотрудничать со следствием Мюллера.

Флинн попытался отозвать своё признание в 2019 году, когда его новая команда защиты подала ходатайство о неуважении, обвинив ФБР в том, что они задержали их клиента, утаив материалы дела, чтобы вынудить его признать себя виновным.

Генеральный прокурор Барр объявил в феврале, что дело Флинна будет пересмотрено, в результате чего Минюст 7 мая подал ходатайство о прекращении дела чтобы снять уголовные обвинения с бывшего помощника Трампа.