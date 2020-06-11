В интернете опубликовали петицию с требованием уволить алтайского министра здравоохранения Попова

На портале change.org появилась петиция с требованием отставки министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова. Обращение адресовано губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

Дмитрий Попов.

Анна Зайкова, altapress.ru.

Создал петицию некий Андрей Иванов. Автор считает, что ситуация с коронавирусом выявила все больные места в медицине края: «При этом руководство нашего Минздрава не сделало никаких выводов, уничтожение медицины продолжается».

Иванов припомнил все последние скандалы, связанные со сферой здравоохранения: предписание прокуратуры в связи со сложной ситуацией с Рубцовским тубдиспансером, недоплаты медикам — в том числе в Диагностическом центре, оптимизацию детской ортопедии в Барнауле.

«При Попове продолжился курс на оптимизацию медицинских учреждений в селах, из-за которого многие люди оказались фактически лишены доступа к медицинской помощи, — считает автор петиции.

В тексте также говорится о том, что подобными бездействия за последние два года министр «сумел нанести алтайской медицине огромный ущерб».

«Да и перебои с лекарствами для льготников у нас при Попове уже замечены. Например, можно вспомнить ситуацию с нехваткой льготного инсулина в конце прошлого года или недавний дефицит льготных лекарств в марте. Нет нужды пояснять, что из-за этого жизнь многих людей фактически оказывается под угрозой. Еще пара лет, и при таком руководстве от медицины на Алтае просто ничего не останется!», — пишет аноним.

С этим мнением согласны уже больше 250 человек — именно столько людей подписали публичное обращение.

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