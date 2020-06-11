Алтайские следователи возбудили уголовные дела взятках двух управленцев Северо-Западного ДСУ

Славгородским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено сразу два уголовных дела в отношении менеджеров из ГУП ДХ АК «Северо-Западное ДСУ». Как сообщается на сайте ведомства, их обоих подозревают во взяточничестве.

Речь идет о начальнике филиала «Немецкий» и заместителе начальника славгородского филиала ДСУ. По версии следствия, первый из них в промежутке между ноябрем 2015 и мартом 2017 года получил взятку в размере около 25 тысяч рублей от представителя барнаульского ООО. За эти деньги начальник филиала должен был принять решение о приобретении товаров у этого юрлица без соблюдения предусмотренной законодательство процедуры закупок.

Что касается замначальника славгородского филиала, то он, как считают правоохранители, с сентября по октябрь 2018 года неоднократно получал взятку на общую сумму более 129 тысяч рублей от представителя некоего ООО. Денежные средства переводились на банковские счета заместителя начальника за незаконные действия, а именно предоставление специальной техники филиала данному обществу без заключения договорных отношений и оприходования денежных средств в кассу предприятия.

Оперативное сопровождение по обоим уголовным делам осуществляли сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Алтайскому краю. Сейчас в отношении менеджеров возбуждены два дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Максимальная санкция по данной статье предполагает до восьми лет заключения со штрафом в размере до 40 размеров взятки.