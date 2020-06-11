Подарочная доставка цветов Bfloris.ru – яркие цветочные презенты

Цветы относятся к разряду универсального подарка, который подходит для любого жизненного случая. В некоторых случаях уместным считается шикарный букет, в других – скромное собрание цветущих растений, в-третьих – тематическая или нарядная цветочная композиция. Для того, чтобы придать подарку большую значимость, цветы дополняют коробкой вкусных конфет, зефира, печенья, фруктами, игрушками, воздушными, гелиевыми шарами, поздравительными открытками. Все это можно заказать в нашей компании по доставке цветов. Отправляйте нам свою заявку прямо сейчас!

Прогрессивная компания, отвечающая за доставку букетов

Сервис, выполняющий доставку, успели полюбить многие потребители. Не нужно «выкраивать» время для того, чтобы сходить на базар или в цветочный магазин, искать именинницу на работе, дома или в ресторане. С этим всем справится специальная служба. Для того, чтобы заказать доставку цветов от магазина https://bflorist.ru, потребуется не более 5-ти минут вашего времени. Все дальнейшие подготовительные этапы будут выполнены специалистами компании.

Менеджер концентрирует и контролирует деятельность, проверяет наличие свежих цветущих растений требуемого вида, дает указание по подготовке и вручению букета, проверяет оплату.

Флорист выполняет основную миссию – создание чудесной композиции к определенному сроку. При этом он руководствуется собранными в каталоге образцами или выполняет свою очередную авторскую разработку. Число основных и дополнительных цветов, их окрас, другие нюансы согласовываются с заказчиком. В любом случае, наша цветочная композиция отличается от букетов, предлагаемых рыночными торговцами, своей экстравагантностью, оригинальностью, наличием новейших европейских тенденций.

В обязанности курьера входит своевременная доставка цветов и дополнительного подарка, эффектное вручение. Счастливую именинницу с букетом и подарком курьер сфотографирует для отчета. Этот фотоотчет он может выслать заказчику.

Преимущества доставки цветов

Для того, чтобы ваш избранный человек вовремя получил красивый поздравительный букет, лучше заказывать услугу в нашем интернет-магазине.

Наши преимущества:

широкий выбор цветущих растений импортного и местного произрастания;

создание эффектных цветочных композиций;

своевременность доставки;

свежие, красивые цветы, веточки, декоративные элементы;

оформление в конусе, корзине, коробке, деревянном ящике с применением флористической пенки;

невысокие цены.

Ассортимент

Наш сервис ежедневно получает свежие цветы разных видов. Мы организуем для вас доставку букета, состоящего из:

грациозных голландских или эквадорских роз с длинными стеблями;

веточек кустовых спрей-роз;

царицы цветов местного произрастания;

нежных лизиантусов;

эффектных альстромерий;

чудесных лилий;

экзотических орхидей;

удивительных гербер;

стойких гвоздик и др.

У нас можно заказать доставку цветов разного формата: очаровательных монобукетов, композиций из цветущих растений нескольких видов, собрания в форме сердца, овала, круга.