Госдолг США достиг рекордной отметки

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AP

Внешний долг США достиг рекордной отметки в $26 трлн, что связывается с действиями, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусом, сообщает телекомпания SBC со ссылкой на министерство финансов.

«С того момента, как Дональд Трамп возглавил Белый дом, госдолг вырос на $6 трлн», — подчеркнула телекомпания.

Отмечается, что с 5 мая долг увеличился на $1 трлн.

24 апреля президент США Дональд Трамп подписал законопроект о поддреживающих мерах стоимостью в $500 млрд.

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