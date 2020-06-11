Правительство выделит регионам 3,8 млрд рублей на выплаты медикам

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РИА «Новости»

Правительство России выделит 3,8 млрд руб. регионам страны на стимулирующие выплаты врачам и медицинскому персоналу, которые борются с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 11 июня, передает «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время десять субъектов уже получили допвыплаты в размере 755 млн руб.

Еще 3,8 млрд руб. были направлены врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, работающим в остальных 46 регионах.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, врачам в течение трех месяцев должны доплачивать по 80 тыс. руб., медсестрам — по 50 тыс. руб., а младшим медицинским работникам — по 25 тыс. руб. Специальные премии распространяются и на врачей скорой помощи. Они получат от 25 тыс. до 50 тыс. руб., в зависимости от должности.

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