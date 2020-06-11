В сети появились кадры попытки военных США блокировать патруль РФ в Сирии

Остановить прослушивание

close





Zoe Garbarino/U.S. Army via AP

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный на своей странице в Telegram опубликовал видеозапись, на которой запечатлена неудачная попытка военных США преградить путь российскому патрулю в Сирии.

На кадрах можно увидеть, как американская бронемашина M1235 MRAP съезжает на обочину перед российскими военными.

Однако у капота M1235 MRAP появляется густой пар, машина начинает буксовать, после чего глохнет. Это могло произойти после внезапного прорыва трубки системы охлаждения двигателя.

Как стало известно ранее, инцидент произошел в населенном пункте Абра, примерно в 50 км от Хасеке.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии