Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без сдачи экзаменов

Все российские выпускники — и 9-х, и 11-х классов — в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ. Школы будут помогать готовиться к экзаменам дистанционно.

Напомним, первые ЕГЭ назначены на 3 июля. По данным правительства, экзамены для поступления в вуз планируют сдавать около 736 тыс. российских школьников.