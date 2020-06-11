Умиротворение возможно только после принятия жизни такой, какая она есть.

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 2 мин. Просмотров 21

Состояние неопределенности, пожалуй, является самым трудным из всех возможных состояний человека. Оно вызывает у него чувство растерянности и сбивает с правильного пути. Хотя так бывает не всегда.

Как правило, жизнь расстилается перед нами, и порой мы просто идем по заранее подсвеченному пути, когда все предельно понятно, включая сам смысл происходящего. Но иногда мир перед глазами застилает густой туман, оставляя лишь возможность слепо пробиваться вперед с помощью размытых указателей, которые нам все же удается рассмотреть.

А еще бывает и так, когда мы оказываемся в ловушке непроглядной тьмы, ведя бесцельное и бессмысленное существование. Нам приходится искать дорогу словно мышь, полагаясь на другие чувства. Именно эти обстоятельства в итоге и заставляют нас вернуться на истинный путь.

Положитесь на вселенную, доверьтесь душе и поверьте в процесс.

Проблема заключается в том, что при плохой видимости довериться очень трудно. Мы обеспокоены тем фактом, что не видим никаких доказательств предстоящего благополучия. Поэтому начинаем искать ответы внутри себя, пытаясь услышать истину, которую нашептывает нам тишина.

Мне, как и каждому, довелось побывать в состоянии неопределенности, и не один раз. Это научило меня доверять процессу, не отказываясь при этом от права сомневаться в чем-либо. Так мы учимся не отказываться от себя. А еще у нас появляется возможность найти в этой непроглядной тьме то, что нам нужно, и определить свои потребности. Таким образом, из хаоса мы создаем для себя стабильность.

Помимо множества других вопросов, возникают следующие: «С кем я буду через год? Кем я стану в будущем? Что меня окружает?» И ответа я не знаю – даже с моей развитой интуицией я все равно не имею об этом ни малейшего понятия.

Несмотря на неопределенность и вызванное ею чувство дискомфорта, умиротворение возможно только после принятия жизни такой, какая она есть.

Мы должны следовать своей истине, доверять своему призванию и сердцу. Поверьте, если вы доверитесь им, то добьетесь желаемого достаточно быстро.

Из глуши, в которой мы застряли, можно выбраться, посмотрев на мир с открытым сердцем. И открытое сердце обязательно укажет путь домой.

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