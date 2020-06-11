Алтайское охотобщество принудило свое руководство через возместить потраченные миллионы взносов

Волчихинский районный суд Алтайского края вынес решение по иску члена районной общественной организации охотников и рыболовов к бывшему и нынешнему руководителям Александру Боровому и Алексею Бажину. Охотники утверждали, что с них в течение нескольких лет ежегодно собирали членские и иные взносы, часть которых тратилась не на нужды сообщества. Они требовали от руководства возместить убытки. В результате суд частично удовлетворил их требования.

Как следует из решения суда (копия имеется в распоряжении ИА «Банкфакс»), спикер Совета депутатов района Владимир Артеменко, который является членом данного охотобщества, при поддержке других охотников обратился в суд с требованием провести проверку бухгалтерского учета организации, указав на многочисленные нарушения, которые привели к миллионным тратам из кассы. В качестве ответчиков он указал бывшего председателя охотобщества, а ныне его учредителя Александра Борового, а также нынешнего руководителя Алексея Бажина и бухгалтера организации Надежду Лебзак. По данным Артеменко, ежегодный членский взнос составляет 600 рублей, плюс они регулярно делают и другие добровольные пожертвования. Между тем охотникам стало известно, что руководство тратит их не по назначению. В связи с этим они обратились в полицию. Была проведена экспертиза, которая подтвердила нарушения. Кроме того, эксперты установили, что в программе «1С» организации был произведен монтаж, из-за которого сведения о проведении денежных операций за несколько месяцев пропали. В связи с этим Артеменко в гражданском иске потребовал от ответчиков возместить организации убытки на общую сумму 3 млн рублей.

В суде вторая сторона единогласно возражала против этих требований, аргументируя это тем, что в кассе никогда таких средств не было, а вся бухгалтерия велась в соответствии с законодательством и нарушений ни разу за многолетнюю работу выявлено не было. Между тем суд назначил собственную экспертизу, поручив ее проведение ООО «Экспресс оценка». По результатам проверки выяснилось, что хозяйственная деятельность организации в 2016-2018 годах действительно велась с нарушениями, и бухучет был поставлен не на должном уровне. Данные вносились по программе и вручную, при этом они не всегда совпадали. Были установлены перерасход по списанию средств, необоснованные траты на запчасти, стройматериалы и корма КРС. При этом из-за того, что часть чеков за прошедшее время выцвела, к примеру, не удалось доказать перерасход ГСМ.

Суд пришел к выводу, что исковые требования Владимира Артеменко стоит удовлетворить частично. Так, с Александра Борового было решено взыскать 1,2 млн рублей в пользу охотобщества, с Алексея Бажина — 1,3 млн рублей. А вот в части исковых требований к бухгалтеру было отказано. Решение было вынесено 3 июня 2020 года. У ответчиков есть месяц, чтобы его обжаловать. Руководитель инициативной группы Алексей Старостенко сообщил ИА «Банкфакс», что после вступления решения в силу его сторона намерена перевести дело в уголовную плоскость, подготовив жалобу в прокуратуру. Кроме того, он уточнил, что расходы на участие в деле сторона Бажина якобы оплачивала из бюджета самого охотобщества. Если это подтвердится, не исключено еще одно разбирательство.

Напомним, что в августе прошлого года ИА «Банкфакс» стало известно, что в Волчихинском районе Алтайского края нарастает конфликт между руководителем местной Общественной организации охотников и рыболовов Алексеем Бажиным и инициативной группой охотников, которые подозревают его в нечестном ведении коммерческих дел. Сам Алексей Бажин считал, что его таким образом пытается свергнуть с должности член организации, спикер Совета депутатов района Владимир Артеменко, который якобы настроил других участников общества против своего председателя. По мнению Бажина, такая политика грозит организации рейдерским захватом и последующим развалом. Однако Владимир Артеменко в беседе в корреспондентом ИА «Банкфакс» поспешил заверить, что никаких личных претензий к председателю охотобщества не имеет, а всего лишь хочет, чтобы тот отчитался перед членами организации за каждую потраченную копейку.