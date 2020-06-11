Кудрин рассказал, сколько средств потребуется экономике при второй волне COVID-19

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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Алексей Никольский/РИА «Новости»
При второй волне коронавируса на поддержку экономики потребуется еще один-два трлн руб., пишет ТАСС со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина.
«Если зимой будет вторая волна, то один или два трлн точно потребуются», — сказал Кудрин.
Он добавил, что из-за этих целей Фонд национального благосостояния пока остается нетронутым.
Глава Счетной палаты также выразил мнение, что сейчас Россия проходит пик, находясь в «центре идеального шторма», поэтому необходимо усилить меры поддержки для малого и среднего бизнеса.
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