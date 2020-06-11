Зеленский назвал Порошенко опытным манипулятором

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Президент Украины Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский перед во время дебатов…

Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит своему предшественнику Петру Порошенко и считает его опытным политиком и манипулятором, пишет «Интерфакс».

«Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю», — сказал Зеленский.

По словам президента, Порошенко предлагал ему какую-то помощь на международной арене.

Также Зеленский добавил, что в его адрес во время предвыборной компании от бывшего президента звучало много грязной и лживой информации.

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