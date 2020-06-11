Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»

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Doug Mills/Pool/Sipa USA/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Сиэтл захвачен «внутренними террористами». Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Внутренние террористы захватили Сиэтл, управляемый радикально-левыми демократами, конечно», – говорится в публикации президента.

Трамп также призвал власти Сиэтла взять город под контроль и «остановить уродливых анархистов» немедленно.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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