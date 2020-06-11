Башарова не будут лишать звания заслуженного артиста Татарстана

Российского актера Марата Башарова нельзя лишить звания заслуженного артиста Татарстана, поскольку для этого нет оснований. Причиной для лишения может быть указание недостоверных данных или решение суда, пояснила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

В апреле в сети появилась петиция с требованием лишить Башарова звания заслуженного артиста РТ и Государственной премии РФ. Автор обращения, собравшего почти 80 тыс. подписей, указал, что актер ранее избивал своих жен и «дискредитирует звания и награды, которые носят другие достойные люди». Накануне в Казани блогер вышла к зданию минкульта РТ, держа в руках плакат с требованием лишить звания Башарова.

Как пояснила Галимова, говорить о том, что решение о лишении почетного звания принимает президент РТ, не совсем корректно.

«На самом деле, законодательством Республики Татарстан предусмотрено всего лишь два основания, по которым человека можно лишить подобного звания. Согласно закону, это можно сделать в случае, если сведения в поданных документах не соответствуют действительности, и <…> если есть решение суда. В данном случае мы ни тот, ни этот вариант не видим», — указала официальный представитель Казанского Кремля.