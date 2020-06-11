Российские банки хотят блокировать сомнительные переводы без согласия клиентов

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Максим Блинов/РИА «Новости»

Банки России обратились к Центробанку с просьбой блокировать сомнительные денежные переводы, если регулятор не смог связаться с клиентов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно действующему закону, банки обязаны повторять операции, попавшие под признаки совершенных без согласия клиента, если он не вышел на связь в течение двух рабочих суток.

«Исходя из практики, это нецелесообразно, поскольку за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества», — говорится в сообщении.

Так, кредитные организации предложили либо исключить эту норму, либо отказывать в проведении операции, если клиент не вышел с нами на связь.

В ответ на это Центробанк предложил ассоциации «Финтех», в состав которой входят крупнейшие банки РФ, подготовить дополнительную аргументацию для исключения существующей нормы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЦБ назвал самые популярные схемы обмана москвичей в период пандемии

— В ПФР рассказали о новой схеме мошенничества с «пересчетом пенсий»

— Смс-мошенники похитили с банковских карт россиян больше 20 млн рублей

Источник