Полиция нашла причин усмирять агрессоров конфликте алтайский рыбхоз даже после третьего нападения

В ГУ МВД по Алтайскому краю признались, что полиция якобы не может предпринять никаких действий для усмирения участников жесткого конфликта в Советском районе из-за принадлежности объектов форелевого хозяйства «Радужное». Как объяснили «Банкфаксу» в пресс-службе ведомства, в рамках уже возбужденных уголовных дел возможности изолировать кого-то из агрессоров будто бы нет. Между тем очередная попытка сторон договориться снова закончилась членовредительством: одному из участников выбили зубы. Возможно, повод для вмешательства в правоохранительных органах найдут только после того, как дело придется возбудить по факту особо тяжкого преступления. Участники конфликта не исключили, что ждать этого осталось недолго.

Арендатор прудов Андрей Васильев рассказал корреспонденту ИА «Банкфакс», что 2 июня на «Радужном» произошел очередной конфликт. По его словам, на объект приехали его оппонент Генрих Еганян и его сын Зори, которые, по словам арендатора, пытаются собирать с бизнеса «дань». Они настаивали, что предприниматель Артур Мкртчян якобы незаконно приобрел пруды для рыбы, которые позже были сданы в аренду Васильеву. Арендатор предложил собраться всем вместе и попытаться обсудить вопрос. Его оппоненты согласились поговорить, но предложили это сделать внутри постройки, расположенной на хозяйственном участке. Они мотивировали это тем, что внутри нет камер видеонаблюдения.

Когда на место для разговора приехал Артур Мкртчян, Еганяны якобы не стали долго разговаривать – по словам Васильева, после пары вопросов отец и сын набросились на Мкртчяна с кулаками. «Мкртчян приехал, Еганян задал ему вопрос, мол, как ты все это приобрел. Тот ответил, после чего Генрих и его сын Зори кинулись на Мкртчяна с кулаками. Я одного пока держал, второй успел ударить. Мкртчян – в нем веса-то всего 45 кг, он маленький, ну какой из него противник Зори?» — рассказал о произошедшем Васильев.

По его словам, после того, как конфликтующие разошлись, Еганяны вернулись, но уже со специальной техникой. Они якобы намеревались забетонировать водовод, питающий прудки с рыбой. Сделать этого им не удалось. 7 июня, как рассказал Васильев, Еганяны стали вывозить с территории «Радужного» принадлежащий им металлолом. При этом арендатор прудков уверяет, что исчезло в том числе и его имущество.

По факту драки Артур Мкртчян написал уже очередное заявление в полицию. Как следует из заключения судебно-медицинской экспертизы (копия есть в распоряжении редакции ИА «Банкфакс»), он получил не менее пяти ударов по лицу и корпусу, отделавшись гематомами. При этом в акте не отражено, что он лишился нескольких зубов, хотя сам предприниматель уверяет, что это произошло в ходе драки. В то же время из объяснительной Зори Еганяна (копия есть в распоряжении редакции ИА «Банкфакс») следует, что стороны просто разговаривали между собой, и никакой драки между ними не было. Пока в полиции еще не приняли решение относительно заявления Мкртчяна.

Зато появились результаты по двум заявлениям в полицию, которые касались произошедших ранее конфликтов. Правоохранители отказались возбуждать уголовные дела, несмотря на достаточно убедительную информацию, предоставленную стороной Васильева. В частности, речь идет об инциденте, имевшем место 20 мая, когда Зори Еганян разрушил конструкцию, блокирующую подачу воды в прудки – воду перекрыли, чтобы забетонировать бассейны. Из-за возобновленной подачи воды часть работ пошла насмарку. Васильев оценил ущерб в 753 тысячи рублей и просил квалифицировать действия оппонента как порчу имущества. «Сейчас мы из-за того инцидента испытываем небольшие трудности. Бетон местами не встал, появились щели, малек ходит между прудками», — прокомментировал предприниматель. В полиции посчитали, что заявленный ущерб не подтвержден объективно, а в действиях Зори Еганяна не усматриваются признаки состава преступления – он объяснил, что разрушил конструкцию, будто бы опасаясь, что она может навредить водоводу. Таким образом в возбуждении дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) было отказано.

Было отказано и в возбуждении дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Это заявление Андрей Васильев подал после инцидента, произошедшего 26 мая, когда рабочий Еганяна, по утверждению Васильева, явился на рыбное хозяйство и, размахивая ножом, грозился пустить его в ход. Таким образом он пытался убедить арендатора в том, что тот должен платить деньги Еганянам. После того, как Васильев выбил оружие и скрутил рабочего, на место прибыли полицейские. Предприниматель написал заявление, но в возбуждении дела было отказано, поскольку он якобы имел возможность избежать конфликта, если бы просто ушел. «Я задал вопрос полицейским: «Он приехал ко мне с ножом, вы его свозили на освидетельствование, которое предварительно показало каннабиноиды в его крови, и, не дождавшись окончательных результатов экспертизы, вынесли постановление об отказе. Как так?» Мне сказали, что придут результаты по наркотикам – этому человеку выпишут административный штраф за употребление и все. Это полный беспредел со стороны полиции», — привел свою позицию Васильев. В то же время он отметил, что по его информации, отказные материалы в полиции могли составлять под давлением представителей районной прокуратуры.

Отметим, что на данный момент, по информации Васильева, все же было возбуждено три уголовных дела. Все они основаны на конфликте, произошедшем 20 мая, когда Зори Еганян якобы порезал Васильева заточенным куском металла, а его помощник угрожал пистолетом (который, как выяснилось позже, был пневматическим). Речь идет о ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ. Предприниматель недоумевает, почему, несмотря на наличие уголовных дел, никого из агрессоров до сих пор не изолировали, из-за чего они упорно продолжают наносить вред арендаторам. По его мнению, своими действиями полицейские создают почву для новых конфликтов.

В то же время в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю «Банкфаксу» объяснили, что в рамках уже возбужденных уголовных дел по фактам, описанным выше, якобы не предусмотрена возможность изолировать стороны конфликта. Единственной возможной мерой будто бы может быть подписка о невыезде, но ее применение едва ли что-то изменит. В то же время в Сети присутствуют данные о задержании фигурантов полицией и об избрании судами меры пресечения в виде домашнего ареста как минимум по ст. 119 УК РФ. Уже это могло бы исключить трагические последствия в будущем, однако полиция, как видно, по какой-то причине не имеет решимости пресечь конфликт.

Напомним, спор за объекты тянется несколько лет, с тех пор, как бийский предприниматель Артур Мкртчян приобрел прудки в «Радужном» у ООО «Нарек» Зори Еганяна в 2010 году. Впоследствии выяснилось, что сопутствующая инфраструктура осталась в собственности Еганяна, и он, вероятно, мог создавать препоны для ведения бизнеса. Более того, в 2012 году семье Еганян удалось получить разрешение на ввод в эксплуатацию и зарегистрировать на себя уже существовавшую трубу водопровода для ведения форелевого хозяйства. С тех пор рыбное дело находилось в простое. Артур Мкртчян неоднократно пытался оспорить в суде правомерность ввода в эксплуатацию различных объектов на территории хозяйства, однако Советский районный суд всегда оказывался не на его стороне. В итоге на прудках начал работать арендатор – Андрей Васильев.