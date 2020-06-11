Врио губернатора Камчатки примет участие в выборах как самовыдвиженец

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов примет участие в предстоящих выборах главы региона как самовыдвиженец, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление политика.

Солодов заявил, что, несмотря на симпатию к программам многих политических партий, он не является членом ни одной из них. На фоне этого «было бы странно» участвовать в выборах в качестве представителя партии, отметил врио губернатора.

Владимир Солодов был назначен на пост врио главы Камчатского края президентом России Владимиром Путиным после отставки бывшего губернатора региона Владимира Илюхина.

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