На українських дорогах встановлять нові знаки

«Укравтодор» впроваджує запуск нової навігації на дорогах України, який передбачає також і встановлення нових дорожніх знаків.

За словами глави агентсва Олександра Кубракова, це допоможе водіям краще орієнтуватися у місцевості та планувати маршрути, — OBOZREVATEL.

«Мені важко уявити щоб зараз, після того, як будуть оновлені тисячі кілометрів доріг, на них будуть встановлені знаки старого зразка. Якісне дорожнє покриття та сучасна навігація – по-справжньому європейські дороги в Україні», – зазначив він.

Кубраков нагадав, що дорожні знаки – це інформація для планування маршрутів, попередження про можливі дорожні ускладнення та заборонені дії. Від їхньої якості та функціональності залежить безпека учасників дорожнього руху.

«Наше спільне завдання – зробити орієнтування в подорожах максимально комфортним і доступним. Особливо коли вирішувати треба швидко», – наголосив Кубраков.

Зазначається, що експериментальні знаки вже встановлені на Львівщині. У планах «Укравтодору» запровадити нову навігацію на маршруті Київ – Дніпро (Н-31), Сєвєродонецьк – КПП Станиця – Луганська, Київ – Знам’янка (Н-01) та багатьох інших маршрутах.