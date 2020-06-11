Что нас ждет 11 июня: главное за три минуты

Главные события:
- В Татарстане после двух месяцев ограничений заработают летние веранды кафе и ресторанов
- В Казани состоится очередная сессия Госсовета РТ
- В Общественной палате РФ рабочая группа по поправкам в Конституцию обсудит подготовку к общероссийскому голосованию
- Клубы РПЛ в формате видеоконференции обсудят итоги исполкома РФС и старт нового сезона
- В Рязанской области пройдет прощание с курьером Сергеем Захаровым, погибшим в ДТП с Михаилом Ефремовым
- В Москве и Подмосковье откроются первые автокинотеатры — подобную практику в условиях пандемии могут распространить и на другие регионы
- В российские больницы начнет поступать препарат против COVID-19 «Авифавир»
Не забудьте поздравить:
- Радмир Беляев, первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ
- Инна Яркова, директор фонда поддержки современного искусства «Живой город»
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