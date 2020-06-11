МВФ выделил $594 млн на борьбу с COVID-19 в Гватемале

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Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение $594 млн финансовой помощи Гватемале для борьбы с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции, передает Reuters со ссылкой на сообщение фонда.

Данные средства помогут Гватемале оплатить срочные расходы, связанные с чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, указано в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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