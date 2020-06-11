Центробанк выпустит посвященную врачам монету

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Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве, март 2018 года

Артем Сизов/«Газета.Ru»

Банк России выпустит памятную монету, посвященную медицинским работникам, на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Монета из медно-никелевого сплава номиналом 25 рублей будет выпущена в текущем году тиражом до 5 млн штук, указано в сообщении. Отмечается, что эскиз монеты в настоящее время разрабатывается, он будет представлен позже.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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