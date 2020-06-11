Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Joshua Roberts/Reuterss

Федеральная резервная система США приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 0 — 0,25% годовых. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

По данным агентства, данное решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

До текущей отметки регулятор понизил ставку в марте 2020 года в связи с тяжелыми экономическими последствиями пандемии коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ФРС готовятся к новому возможному обвалу цен на финансовых рынках

— Пакет поддержки экономики на $3 трлн одобрила палата представителей Конгресса США

Источник