«Гадайте, я сошел с ума или это промо?»: Джиган и Тимати выпустили клип

Это первая музыкальная работа Дениса Устименко после реабилитации.

После выписки рэпера Джигана из реабилитационного центра, многие гадали: запишет ли супруг Оксаны Самойловой трек «Хавчик»? К реализации идеи присоединился продюсер Black Star Тимати. Артисты презентовали красочный музыкальный ролик, в котором прошлись по последним скандалам со своим участием.

Так, Джиган в клипе вышел из «Скорой» в смирительной рубашке и заявил, что он спас россиян от скуки на карантине, а его прямые трансляции смотрел дома даже Дрейк. Рэпер, как обычно, признался, что семья для него стоит на первом месте, и предложил угадать зрителям — действительно ли он сошел с ума или это была продуманная пиар-акция.

В своей части клипа Тимати признался, что, он «как Нюша, скучает по Егору Криду», и жестко пошутил над телеведущей Ксенией Собчак, которая этой весной высмеяла его участие в Инстаграм-челленджах.

«Я заморочился не слабо. Я поджег руку, чтобы не дать Ксюше краба. И пускай кто-то скажет, что блондинка не в соку, в Интернете есть видос, где и я пилю доску», — зачитал рэпер.

Приглашенным гостем клипа стал 18-летний блогер и звезда российского TikTok Даня Милохин.

Кадр из клипа «Хавчик»

Напомним, что после возвращения в Россию Джиган помирился с Тимати. Он покаялся «за сорванную кукушку» в прямом эфире с рэпером.

Но если с бывшей коллегой Джиган отношения наладил, то с женой дела обстоят куда сложнее. В начале мая Оксана Самойлова подала на развод. Модель требует 50% доходов артиста на содержание детей.