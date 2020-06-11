Названа дата открытия парикмахерских в Санкт-Петербурге

Компании, работающие в сфере оказания услуг населению, смогут возобновить свою деятельность в Петербурге уже со следующей недели. Об этом в среду, 10 июня, заявил вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин.

Карантин в Санкт-Петербурге, до какого числа будет действовать

Чиновник принял участие в онлайн-конференции по вопросам региональной поддержки малого и среднего бизнеса в период снятия ограничений по коронавирусу. По словам Елина, уже в следующий понедельник, 15 июня, в Петербурге смогут вернуться к работе парикмахерские, химчистки, прачечные, мастерские по изготовлению ключей и ремонту обуви.

Ряд ограничений по коронавирусу будет снят в Петербурге в ближайшие дни. О планируемых послаблениях во вторник, 9 июня, рассказал губернатор Александр Беглов.

По словам градоначальника, с 15 июня в городе могут возобновить работу библиотеки, мебельные магазины, фотоателье, бани и парикмахерские. Также в рамках первого этапа снятия ограничений горожанам разрешат заниматься спортом на улицах (для профессиональных атлетов – и спортом в закрытых помещениях), а также пользоваться услугами каршеринга. Также льготники и пенсионеры вновь получат право на бесплатный проезд не только из города в Ленобласть, но и в обратном направлении.

На втором этапе, который стартует в конце июня, в Петербурге может открыться навигация по рекам и каналам (впрочем, банкеты на теплоходах пока останутся под запретом). Одновременно с этим в Северной столице может произойти и долгожданное открытие салонов красоты. Для них будет проработан особый перечень правил, учитывающий социальную дистанцию, наличие предварительной записи, интервалы между приемом посетителей. В полноценном режиме заработают и стоматологии.

Также на втором этапе Смольный намерен открыть детские и спортивные площадки, а также ряд городских парков. Не исключено, что возможность возобновить работу получат зоопарк, музеи и выставочные залы.

Под вопросом остается судьба общепита. Ему работу разрешат не раньше третьего этапа в июле, при этом речь пока идет лишь о верандах и летних передвижных кафе. «Если обстановка позволит, то в эти же сроки сможем разрешить допуск посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, бассейны», — добавил Беглов.

Напомним, с 8 июня в Петербурге к работе вернулись автосалоны и магазины с небольшой площадью.