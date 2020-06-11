Работающие 1 июля получат повышенную зарплату

Россияне, которые будут работать в установленный праздничный день 1 июля, когда будет проходить голосование за поправки в Конституцию, получат зарплату в повышенном размере, сообщает ТАСС.

Доход. Зарплата.

СС0

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко пояснила, что согласно Трудовому кодексу за работу в выходные или праздничные дни зарплата начисляется не менее чем в двойном размере.

Но и те, кто не будет работать в день голосования, тоже сохранят свою заработную плату.

«За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется ст. 153 ТК РФ, особенности оплаты связаны с тем, какая система оплаты труда установлена для работников», — сказала сенатор.

Напомним, что Владимир Путин указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, этот день объявлен выходным. Изначально его планировали провести 22 апреля.

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