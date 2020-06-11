11 июня отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Феодосия Колосяница отмечается 11 июня 2020 года (дата по старому стилю – 29 мая). В этот день верующие православной церкви чтут память преподобномученицы Феодосии Константинопольской, девы.Праздник церковный сегодня, 11.06.2020Название «Колосяница» праздник получил за то, что с этого дня начинает колоситься рожь. Если это произошло, значит, пришел срок для посева гречихи. Отсюда еще одно название дня – «Гречишница».Феодосия родилась в Константинополе в VIII веке. Она была единственным ребенком в семье. Долгие годы чета просила Бога послать им младенца. Однажды перед будущей матерью предстала святая Анастасия и сказала, что молитвы услышаны. Она вытерла слезы с лица женщины и предрекла ей скорую беременность.В 7 лет Феодосия осталась без отца. Мать отдала ее в женский монастырь святой мученицы Анастасии. Через 3 года не стало и матери. Достигнув совершеннолетия, Феодосия отдала все наследство монастырю, оставила лишь часть денег, золота и серебра. Из них золотых дел мастер сделал три иконы, а иконописец три образа – Христа, Богоматери и мученицы Анастасии.Когда правитель Лев Исавр приказал уничтожить все священные изображения, Феодосия одной из первых встала на их защиту. Со своими сестрами из монастыря она столкнула лестницу с солдатом, который хотел снять образ Спасителя, провисевший более 400 лет над «медными» воротами города.По приказу разгневанного Льва инокинь казнили. Феодосию подвергли жестокому истязанию – на протяжении семи дней она получила 700 ударов палкой. На 8-й день стражники погнали ее по городу, продолжая избивать. Один из них пожалел мученицу и сильно ударил по голове, отчего Феодосия тут же умерла.

ПриметыДень выдался жарким, значит, грибов-колосовиков мало вылезет.Дождливый день – к богатому урожаю ржи.Хлеб заколосился – гриб белый появился.Общероссийский день рассеянного склероза.Какой православный праздник сегодня, 11 июняПо церковному календарю 11 июня поминают блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца.Родился будущий чудотворец в благочестивой семье, в селе Пухово, расположенного недалеко от Устюга.С юных лет мальчик строго постился, ничего не ел по средам и пятницам, а в остальные дни питался только хлебом и водой. Когда родители переехали в город Орлец, в 40 верстах от Устюга, мать, овдовев, приняла постриг. Мальчик, начав безмолвствовать, потом подвизался в юродстве.Поселившись в хижине, построенной для него в Устюге, он ночи проводил в молитве. А днем, круглый год, ходил в рубище и босой по улицам города, перенося множество издевательств и оскорблений от местных жителей.Умер Иоанн молодым в 1494 году, а дара чудотворений Христа ради юродивый удостоился еще при жизни.Прославился Святой покровительством при нашествии врагов и чудесными исцелениями от разных болезней.