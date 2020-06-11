Стало известно, когда в Новосибирске откроют торговые центры и рестораны

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, почему в Новосибирске коронавирусные ограничения снимаются не так стремительно, как в Москве.Сроки отмены карантина в Новосибирске«Мы в эпидемию вошли намного позже других. На старте говорили, что мы отстаем на месяц-полтора от столичных регионов. На выходе, надеюсь, этот срок будет значительно короче», — заявил Андрей Травников на пресс-конференции в среду, 10 июня.Власти не исключают, что уже на следующей неделе в городе смогут вновь заработать рестораны и откроет двери для посетителей Новосибирский зоопарк. Частично продолжат открываться и торговые центры. Пока речь идет о торговых точках площадью до 800 кв. м. Для этого, согласно требованиям Роспотребнадзора, необходим коэффициент распространения вируса на уровне 0,8. Сейчас он держится на уровне 1, уточнил Андрей Травников.

Вместе с тем губернатор подчеркнул, что «полностью ТЦ мы откроем в последнюю очередь, поскольку там расположены объекты массового пребывания людей».Закрытыми для массовых мероприятий остаются религиозные объекты. Исключения сделаны только для служителей культа. Фитнес-центры останутся закрытыми. Спортзалы заработали только для профессиональных спортсменов и кандидатов в сборные команды области.В целом ситуацию с распространением коронавируса в регионе Андрей Травников назвал «стабильной и управляемой». «Мы готовим дополнительные решения, ориентируясь на рекомендации Роспотребнадзора. Как и в прошлые 2,5 месяца, мы не принимаем пакетные решения, а принимаем точечные решения», — отметил он.По данным оперштаба, в Новосибирской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Всего за время эпидемии было выявлено 3858 заболевших, 1552 пациента выздоровели, 46 пациентов скончались. Новосибирцы с covid-19 умирают ежедневно всю последнюю неделю.