Трамп подтвердил намерение возобновить предвыборные митинги

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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен возобновить свои предвыборные митинги в ряде штатов, сообщает пресс-служба Белого дома.

В частности, глава государства намерен провести митинги в Оклахоме, Флориде, Аризоне и Северной Каролине, указано в сообщении.

Ранее издание Politico сообщало, что Трамп намерен в ближайшие две недели возобновить проведение предвыборных митингов сторонников Республиканской партии, несмотря на распространение коронавируса.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября текущего года. Основными кандидатами считаются нынешний американский лидер республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США демократ Джо Байден.

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