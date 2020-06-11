Путин на секунду «придумал» новое ведомство

Президент России Владимир Путин на совещании вопросам развития телекоммуникации и информационных технологий, которое проходило режиме видеоконференции, сослался на данные несуществующего ведомства — минэкономсвязи.

«По оценке минэкономсвязи, <…> в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20 процентов», — сказал президент.

Напомним, Путин на совещании заслушал предложения от представителей отрасли. По его словам, они должны быть проработаны в правительстве. Одно из таких предложение — льготный доступ центров обработки данных к электроэнергии.

«Такое решение позволит бизнесу сократить издержки, а значит, сделать свои услуги более доступными для граждан», — сказал он.