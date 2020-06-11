МИД КНДР: США не имеют права вмешиваться в межкорейские отношения

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Denis Balibouse/Reuters

Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) призывает США воздержаться от вмешательства в отношения Северной и Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на заявление северокорейского МИДа.

Межкорейские отношения являются внутренним вопросом, в который никто не имеет права вмешиваться, указано в заявлении министерства иностранных дел КНДР.

Ранее Госдепартамент США призвал Пхеньян к скорейшему возобновлению диалога с Южной Кореей

До этого руководство КНДР приняло решение разорвать связи с Сеулом. Формальной причиной стало распространение южнокорейскими активистами листовок с антисеверокорейским содержанием.

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