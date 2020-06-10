Иран планирует возобновить экспорт природного газа в Турцию в следующем месяце

«Мы прогнозируем, что ремонт газопровода Иран-Турция завершится в месяце Тир (21 июня — 21 июля), и поток газа возобновится», — сообщил Мехди Джамшиди-Дана, бывший директор в Национальной газовой компании Ирана, а ныне временный руководитель её газотранспортного предприятия.

Отметим, что экспорт иранского газа был приостановлен 31 марта после взрыва на турецкой стороне трубопровода. С тех пор Иран призывал турецкое правительство завершить ремонт, который, по их словам, обычно занимает максимум шесть недель.

Джамшиди-Дан отметил, что Иран отклонил заявление Турции о том, что приостановка поставок по трубопроводу является форс-мажорным обстоятельством. Такая претензия, если она будет согласована, будет означать, что Анкаре не нужно будет платить за непоставляемый газ в соответствии с соглашением о покупке «бери или плати».

Как сообщает S&P Global Platts, 8 июня ни Министерство энергетики Турции, ни оператор трубопровода Botaş не ответили на просьбы прокомментировать ситуацию.

По словам Джамшиди-Дана, Тегеран может обратиться в международный арбитраж для разрешения любых разногласий по поводу оплаты за природный газ, хотя хорошие отношения между Турцией и Ираном означают, что данная мера, скорее всего, не понадобится.