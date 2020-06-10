Советник главы Республики Алтай смог оспорить приговор особо крупное мошенничество

Верховный суд Республики Алтай вынес решение по апелляционной жалобе Виктора Облогина — бывшего мэра Горно-Алтайска, а ныне советника главы региона Олега Хорохордина по реализации крупных инвестиционных проектов. Как рассказали «Банкфаксу» в пресс-службе суда, приговор первой инстанции, согласно которому советник главы региона признан виновным в особо крупном мошенничестве, был оставлен без изменений.

Виктор Облогин пытался обжаловать приговор Горно-Алтайского городского суда, в соответствии с которым он был признан виновным сразу по трем статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 286 (превышение должностных полномочий главой местного самоуправления) и п. «а» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения). Его приговорили к четырем годам условного заключения с испытательным сроком в три года, а также запретили ему занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в организационно-распорядительных, административно-хозяйственных государственных органах и органах местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях и организациях. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск прокурора на сумму 107,9 млн рублей, которые с Облогина должны взыскать в пользу Горно-Алтайска.

Такой вердикт Облогина не удовлетворил, и в феврале 2020 года он подал апелляционную жалобу в Верховный суд Республики Алтай. За это время прошло шесть слушаний. Только на заседании, прошедшем 10 июня, суд смог принять решение: оставить приговор первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Таким образом, приговор вступил в силу.

Отметим, что за месяц до провозглашения приговора первой инстанции, находясь в статусе подсудимого, Виктор Облогин вошел в команду главы Республики Алтай Олега Хорохордина в качестве советника по реализации крупных инвестиционных проектов. Эта должность не входит в структуру республиканского правительства, и полномочия экс-мэра подробно не раскрывались. Вероятно, пост был придуман исключительно ради сообщений о назначении популярной фигуры, которой все еще остается Виктор Облогин, даже несмотря на преступный бэкграунд. В пользу этой мысли говорит в том числе то, что публично о его деятельности на посту советника не сообщалось. Нельзя исключать, что у бывшего мэра Горно-Алтайска могут возникнуть юридические проблемы с тем, чтобы работать в команде Хорохордина после вступления приговора в силу. К тому же остается открытым вопрос, имеет ли моральное право человек, признанный судом мошенником, занимать пост советника губернатора.

Напомним, Облогина обвинили в том, что в том, что он похитил принадлежащий администрации легковой автомобиль, а также организовал незаконное изъятие части выделенных предпринимателям бюджетных субсидий. Еще одним эпизодом стало то, что он являлся фактическим владельцем части уставного капитала ООО «УК Центральная», и, зная о неудовлетворительном финансовом состоянии фирмы, в 2011-2012 годах предоставил этому юридическому лицу семь муниципальных гарантий на сумму не менее 120,5 млн рублей. Обязательства компания не исполнила. В результате с муниципального образования на основании исполнительных листов взыскан долг в размере не менее 107,5 млн рублей.

Первые обыски в доме экс-мэра прошли в марте 2016 года Тогда он заявил, что его преследование — часть политического заговора и не увидел в своих действиях криминала, к примеру, открыто объясняя как он получил автомобиль. Результаты обысков Верховный суд Республики Алтай признал незаконными и доказательства, полученные в его ходе, должны были быть признаны недопустимыми. В июне того же года Облогина арестовали, чем остались недовольны алтайские оппозиционеры, несмотря на то, что сам экс-мэр на то время был членом «Единой России», которая отвернулась от него. Тогда за него вступилась оппозиционная партия «Родина» во главе с Марией Деминой и первым председателем правительства Республики Алтай Владимиром Петровым.

Интересно, что после обвинительного заключения прокуратуры, Облогин потребовал, чтобы судебное разбирательство проходило за пределами республики и попросил отстранить от рассмотрения дела всех судей Горно-Алтайского горсуда. Судя по всему, он считал, что местные судьи могут быть предвзяты или куплены, особенно на фоне его заявлений о политическом заказе. Кстати, под домашним арестом Облогин провел больше года. Арест сняли только после приостановления судебного производства из-за тяжелой болезни обвиняемого, развившейся на фоне его голодовки.

В марте 2019 года в рамках расследования уголовного дела Облогина прокурор попросил суд приговорить экс-мэра к реальному сроку. Надзорное ведомство посчитало достаточным для исправления 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности представителя государственной власти на 2 года и 6 месяцев. Однако суд обошелся с бывшим градоначальником более гуманно.