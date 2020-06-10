В ГД поддержали проект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий отсрочку платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА «Новости».

Согласно документу, пенсионеры смогут оформить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей на срок не более чем два года. Речь идет о гражданах, получающих пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца в размере менее двух МРОТ и не имеющих иных источников дохода.

В отношении бизнеса инициатива предполагает ввести годовую рассрочку взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не превышает 15 млн рублей. Льготы распространяются на наиболее пострадавшие от пандемии отрасли.

Авторами данного проекта являются единоросы: вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

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