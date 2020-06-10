ФАС потребовала от Tele2 не повышать тарифы

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от компании Tele2 отменить повышение тарифов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

По данным ФАС, 12 мая компания повысила стоимость своих услуг на 10% и не уведомила об этом ведомство. Хотя, как отмечают в службе, операторы обязаны сообщать об изменении тарифов и предоставлять обоснования.

ФАС направила Tele2 предупреждение и потребовала вернуть тарифы к уровню до 12 мая. Как заявили в ведомстве, увеличение стоимости на фоне пандемии COVID-19 ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий договора, невыгодных для него.

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