Члены Республиканской партии предложили ужесточить антироссийские санкции

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Республиканцы в палате представителей предложили ужесточить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующую рекомендацию в виде доклада распространила рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции.
Состав рабочей группы насчитывает около 150 человек.
В докладе говорится о том, что Россия якобы «агрессивно» усиливает свою роль в качестве глобальной державы. Кроме того, члены рабочей группы выразили мнение, что страна «намерена подорвать мировой порядок под руководством США».
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