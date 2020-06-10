В Казани приземлился вывозной рейс с туристами из Дубая

В Казани приземлился вывозной рейс»Уральских авиалиний" из Дубая. На борту находятся 160 пассажиров, 61 из них летят до Екатеринбурга, сообщает ТАСС.

Ранее Росавиация сформировала график вывозных рейсов до 16 июня. В четверг, 11 июня, россияне вернутся в Москву из Денпасара и Бангкока. Затем «Аэрофлот» организует в Шереметьево трансфер пассажиров этих рейсов в Казань и Красноярск.

В понедельник, 15 июня, ожидается два рейса в Москву из Еревана и Антальи. Часть вернувшихся соотечественников также перевезут в столицу РТ.

По данным Росавиации, с начала вывоза (с 20 марта) на родину из-за рубежа вернулись более 193 тыс. россиян.