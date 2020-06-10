Грызлов обвинил Киев в фактическом выходе из Минского процесса

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

РИА «Новости»

Полпред России на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов обвинил Киев в намерении отказаться от переговоров с представителями ДНР и ЛНР по выполнению политической части Минских договоренностей, передает «Интерфакс».

«Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины», — сказал Грызлов.

Он пояснил, что таким образом Киев намерен вести переговоры с людьми, «которых сам и назначил».

По словам Грызлова, данная позиция означает фактический выход из Минских соглашений.

Дипломат также обвинил Украину в саботаже процесса обмена пленными. Он заключил, что таким образом «киевская власть продолжает курс на обострение ситуации в Донбассе».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе

— В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными

— Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса

Источник