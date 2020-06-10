Молодого барнаульца отправят поселение сбитую насмерть восьмилетнюю девочку

Суд в Барнауле поставил точку в уголовном деле по факту ДТП, в результате которого погибла маленькая девочка. 20-летнего водителя, который сбил ее на перекрестке, признали виновным. Теперь ему почти два года придется провести в колонии-поселении, информирует прокуратура Алтайского края.

Установлено, что молодой человек в сентябре 2019 года, управляя технически исправным автомобилем, двигался по улице Челюскинцев со скоростью 57 км/час. На нерегулируемом пешеходном переходе он не уступил дорогу восьмилетней девочке, идущей в школу, и допустил наезд на нее. В результате причиненных травм потерпевшую увезли в больницу, где она потом скончалась.

Приговором осужденному назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством сроком на два года. Также в пользу родителей погибшей девочки с него взыскано 800 тысяч рублей в счет компенсации причиненного морального вреда. Отметим, что максимальное наказание, которое ему грозило, — пять лет лишения свободы. О мере пресечения водителю не сообщалось, однако очевидно, что он пробудет в поселении меньше утвержденного наказания за смерть школьницы.

Напомним, пострадавшая девочка была госпитализирована в КГБУЗ «Краевая клиническая поликлиника скорой медицинской помощи» 24 сентября 2019 года, а 26 ноября стало известно о ее смерти. После двух месяцев комы она скончалась, не приходя в сознание. При этом у ее многодетной семьи не хватало средств на похороны, в связи с чем был объявлен срочный сбор денег. Активное участие в этом принимал и лицей № 86, где училась девочка. Данную информацию «Банкфаксу» подтвердили в самом учебном заведении. Со слов завуча, граждане тогда живо откликнулись на призыв о помощи и приняли активное участие.